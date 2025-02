Katz ordina a Idf piano per 'sfollamento volontario' da Gaza

(ANSAmed) - ROMA, 06 FEB - Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato all'Idf di preparare un piano per consentire la "partenza volontaria della popolazione di Gaza", in seguito alle dichiarazioni di Trump sullo sfollamento forzato dei palestinesi dalla Striscia. Lo riportano i media israeliani. "Alla popolazione di Gaza deve essere consentito di godere della libertà di movimento e della libertà di immigrare", ha affermato Katz. Nel frattempo verrà avanzata una proposta per la ricostruzione di una "Gaza smilitarizzata", nell'era successiva ad Hamas, "un progetto che richiederà molti anni per essere completato". (ANSAmed).

