(ANSAmed) - ROMA, 06 FEB - Israele ha informato il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che seguirà l'esempio degli Stati Uniti nel ritirare la propria partecipazione: lo afferma il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar che ieri aveva annunciato il ritiro."La decisione è stata presa alla luce del continuo e implacabile pregiudizio istituzionale contro Israele nel Consiglio per i diritti umani, che è stato persistente sin dalla sua istituzione nel 2006", afferma in una lettera al presidente dell'Unhrc Jorg Lauber che pubblica sulla piattaforma di social media X. (ANSAmed).

