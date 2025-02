(ANSAmed) - DOHA, 06 FEB - Hamas chiede una riunione urgente dei Paesi arabi in merito al piano di Donald Trump su Gaza."Chiediamo un vertice arabo con urgenza per far fronte al piano di trasferimento" dei palestinesi fuori da Gaza, ha dichiarato in un comunicato il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, esortando "i Paesi arabi a resistere alla pressioni di Trump e a restare fermi". Il portavoce chiede inoltre "alle organizzazioni internazionali di prendere misure forti contro il piano di Trump". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA