Ultradestra, via dal governo se avanza l'accordo con Hamas

(ANSAmed) - ROMA, 04 FEB - La ministra degli insediamenti e dei progetti nazionali Orit Malka Strook, espressione dell'ultradestra guidata da Bezalel Smotric, mette in guardia il primo ministro Benjamin Netanyahu dal proseguire con la seconda fase del rilascio degli ostaggi e dell'accordo di cessate il fuoco con Hamas. "Se Netanyahu decide di andare in questa direzione disastrosa", allora il suo partito "si assicurerà che il governo non continui a esistere", ha detto parlando a Army Radio come riporta il Times of Israel alla vigilia dell'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il premier israeliano.(ANSAmed).

