Algeria, Tebboune avverte la Francia e loda il rapporto con Roma

(ANSAmed) - ALGERI, 03 FEB - Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha messo in guardia da quella che potrebbe diventare "una rottura irreparabile" con la Francia. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano francese Opinion, pubblicata oggi, Tebboune ha espresso la volontà di riprendere il dialogo con la Francia, ma la palla è ora nel campo di Parigi, che deve fare dichiarazioni politiche forti, indicando che sta facendo "molti sforzi per evitare di arrivare alla rottura".Tebboune afferma che la scorsa estate aveva avvertito il proprio omologo francese Emmanuel Macron "che avrebbe commesso un grave errore" in seguito al riconoscimento da parte di Parigi della sovranità del Marocco sul Sahara occidentale. Le relazioni tra i due Paesi sono tese da quando, alla fine di luglio, Parigi ha annunciato il suo sostegno al piano di autonomia di Rabat per il Sahara Occidentale, territorio inserito dalle Nazioni Unite nell'elenco delle questioni di decolonizzazione.Il presidente del Paese nordafricano ha anche parlato delle relazioni con l'Italia, rispondendo a una domanda secondo cui l'Algeria starebbe vivendo un periodo di luna di miele con Roma, sottolineando che, "a differenza dell'estrema destra francese, l'Algeria gode di ottime relazioni con la destra italiana e che non c'è alcun conflitto, né sulla memoria né su altro". Tebboune ha descritto Roma come un partner sempre molto affidabile e ha sottolineato che l'Italia rafforza ogni anno la sua posizione economica in Algeria: "Quindi i nostri amici italiani agiscono in buona fede, ci aiutiamo a vicenda e l'Italia rafforza ogni anno la sua posizione economica", ha sottolineato.Il presidente algerino ha anche affrontato la questione del riconoscimento di Israele, sottolineando che questo avverrà lo stesso giorno della creazione di uno Stato palestinese.Tebboune ha inoltre rivelato che il presidente francese Emmanuel Macron gli aveva chiesto di rivolgersi a Vladimir Putin durante la sua visita a Mosca nel giugno 2023 per fare qualcosa per la pace in Ucraina. Secondo Tebboune, il leader russo gli aveva dato il via libera ed era pronto a parlare, ma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non aveva risposto.Il capo dello Stato magrebino ha espresso il desiderio di lasciare il suo incarico alla fine del suo secondo mandato, nel settembre 2029."Non intendo rimanere al potere per sempre, rispetterò la Costituzione".La Costituzione algerina, votata nel referendum del novembre 2020, stabilisce un limite di due mandati presidenziali non rinnovabili. (ANSAmed).

