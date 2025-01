TEL AVIV - Domani Hamas dovrebbe rilasciare tre ostaggi uomini, come è previsto dagli accordi per il cessate il fuoco a Gaza. Il movimento islamico ha trasmesso a Israele la lista con i nomi dei tre ostaggi da liberare.



Secondo fonti israeliane l'elenco trasmesso da Hamas è accettabile per Gerusalemme e rispetta le conclusioni raggiunte dalle parti. Ora vengono inviati messaggi alle famiglie i cui cari dovrebbero tornare in libertà sabato. Lo riferisce Ynet.





