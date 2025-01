L'emiro del Qatar in Siria dal presidente ad interim Sharaa

DOHA - L'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, è arrivato questa mattina a Damasco dove è stato accolto dal presidente ad interim siriano Ahmed al-Sharaa (al-Jolani). L'emiro è il primo capo di Stato a visitare la Siria dopo la cacciata di Bashar al-Assad. È "arrivato in visita ufficiale a Damasco" dove è stato "accolto dal presidente della Repubblica araba siriana, Ahmed al-Sharaa", ha affermato una dichiarazione della corte del Qatar.



Qatar e Siria hanno discusso di un "accordo globale" per la ricostruzione del Paese devastato dalla guerra, ha annunciato il ministro degli Esteri siriano durante la visita dell'emiro.



"Negli incontri odierni abbiamo discusso di un quadro completo per l'impegno bilaterale nella ricostruzione", ha affermato Assaad al-Shaibani durante una conferenza stampa con il ministro di Stato del Qatar Mohammed Al-Khulaifi.



La visita dell'emiro avviene un giorno dopo che Sharaa è stato nominato presidente ad interim per un periodo di transizione non specificato e segue una visita del primo ministro del Qatar all'inizio di questo mese. A differenza di altri Paesi arabi, il Qatar non ha ripristinato i legami diplomatici con la Siria sotto Assad ed è stato uno dei primi a sostenere la ribellione armata scoppiata dopo che il suo governo ha schiacciato una rivolta pacifica nel 2011. Il Qatar è stato inoltre il secondo paese, dopo la Turchia, a riaprire la sua ambasciata nella capitale siriana dopo il rovesciamento di Assad e ha sollecitato la revoca delle sanzioni.

