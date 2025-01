Bus con palestinesi liberi accolti a Ramallah da ovazioni

RAMALLAH - Due autobus con a bordo i palestinesi liberati da Israele sono arrivati a Ramallah tra gli applausi. Lo hanno constatato i giornalisti sul posto.





Il rilascio dei detenuti dalla prigione di Ofer è avvenuto in ritardo sul programma. Il primo convoglio di detenuti palestinesi che doveva partire nel primo pomeriggio, ha lasciato poco dopo le 16 la prigione israeliana. In precedenza, la scarcerazione è stata ritardata fino a che Israele ha ottenuto attraverso i mediatori l'assicurazione che i prossimi rilasci di ostaggi avranno modalità sicure per i rapiti. Lo riferiscono i media locali.

