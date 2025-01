(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 GEN - L'inviato del presidente americano Donald Trump in Medio Oriente, Steve Witkoff, è arrivato in Israele e ha visitato il corridoio Netzarim a Gaza (presidiato dall'Idf), accompagnato dal ministro degli Affari strategici Ron Dermer. Lo riferiscono i notiziari israeliani.Durante la sua visita, Witkoff ha voluto "vedere da vicino" il luogo in cui si trova la compagnia di sicurezza americana di stanza allo scopo di controllare i veicoli palestinesi che si dirigono verso il nord della Striscia. Più tardi ci sarà un incontro presso l'ufficio del primo ministro, con Dermer e i ministri di Difesa e Esteri Israel Katz e Gideon Sa'ar.(ANSAmed).

