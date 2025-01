Capi delle Consulte africane si impegnano sui diritti

IL CAIRO - I rappresentanti delle Corti costituzionali e supreme africani si sono riuniti per due giorni al Cairo per l'8/o incontro ad alto livello nella capitale egiziana confermando il loro impegno per il consolidamento della "legittimità costituzionale" e la protezione dei "diritti fondamentali" dei cittadini. Lo si afferma in una dichiarazione rilanciata dall'Ufficio stampa del governo egiziano.



Nel testo i partecipanti sottolineano come la Giustizia sia un pilastro della "stabilità" e della "crescita sostenibile" in Africa, specie nel contesto attuale. Uno dei punti della dichiarazione è l'appello a misure legislative efficaci per fronteggiare "circostanze straordinarie e imprevedibili" nel rispetto delle costituzioni nazionali e del diritto internazionale. L'incontro ha valorizzato il ruolo delle istituzioni giudiziarie nel monitorare tali misure e garantire che rispettino i criteri di "proporzionalità" e "temporaneità".



È stata poi ribadita l'importanza della cooperazione internazionale, con particolare attenzione alla condivisione di esperienze e all'adozione di strumenti tecnologici, come la "piattaforma giudiziaria africana", che funge da punto di incontro digitale per le costituzioni e le sentenze dei paesi africani.



Tra le iniziative future, i partecipanti hanno accolto con favore l'istituzione del "Centro per la Ricerca Costituzionale Africana", che mira a sostenere la formazione dei giudici e a fornire studi avanzati. Questo strumento è considerato fondamentale per affrontare le nuove questioni giuridiche derivanti dal progresso tecnologico e dalle trasformazioni sociali. E' stata poi riaffermata l'importanza degli incontri del Cairo come momento cardine per rafforzare il dialogo e la solidarietà giudiziaria in tutto il continente.





