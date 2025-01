Al Cairo nuovo summit delle Corti costituzionali africane

IL CAIRO - E' iniziata ieri nella capitale egiziana l'ottava edizione dell'Incontro di alto livello del Cairo dei presidenti delle Corti Costituzionali, Supreme e dei Consigli costituzionali africani segnando un nuovo sforzo di omologazione continentale guidato dall'Egitto. Lo ha constatato ANSAmed sul posto.



La conferenza di due giorni, cui partecipano 30 paesi e 5 organizzazioni internazionali, funge da piattaforma per discutere temi cruciali come le sfide legislative nelle situazioni di emergenza e il ruolo della giustizia costituzionale nella stabilità statale, ha segnalato un media egiziano.



Il forum è organizzato dalla Corte Costituzionale Suprema egiziana. Come sottolineato in una conferenza stampa di presentazione dal presidente della Corte Costituzionale Suprema, Boulos Fahmy, evidenzia il ruolo di leadership dell'Egitto, supportato dal presidente Abdel Fattah al-Sisi, nella promozione della cooperazione giudiziaria in Africa.



L'incontro, nato nel 2017 e istituito nel 2016, è frutto dell'impegno egiziano verso l'unità africana, testimoniato dal ritorno dell'Egitto nell'Unione Africana nel 2014 e dalla sua partecipazione al Comitato Esecutivo dal 2015. Durante la settima edizione del 2023, il forum ha affrontato questioni legate alla protezione della privacy nell'era digitale. Quest'anno, con la partecipazione di esperti di rilievo internazionale, si discute anche della creazione di un Centro di ricerca giudiziaria costituzionale. Il forum non è solo un'occasione per scambiare idee, ma una piattaforma per rafforzare principi costituzionali fondamentali a tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini africani, è stato sottolineato alla presentazione su cui riferiscono i siti dei quotidiani al-Ahram e Youm-7.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA