Smotrich, a lavoro per piano operativo su proposta Trump su Gaza

(ANSAmed) - ROMA, 27 GEN - Elogiando la proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di spostare parte della popolazione di Gaza in Giordania ed Egitto, il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, di estrema destra, ha affermato che sta lavorando per trasformare questa idea in una politica attuabile. Lo riporta Haaretz.Il ministro ha dichiarato che sta lavorando con il primo ministro e il gabinetto di sicurezza israeliano per "preparare un piano operativo e garantire che la visione del presidente Trump venga realizzata". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA