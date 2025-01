Lega araba con Egitto e Giordania contro esodo da Gaza

(ANSAmed) - IL CAIRO, 27 GEN - Il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, ha dichiarato che "la Lega sostiene fermamente e per principio le posizioni egiziane e giordane che respingono le idee in circolazione riguardanti il trasferimento dei palestinesi". Lo riferisce il sito dell'organizzazione dei Paesi arabi precisando che la dichiarazione è stata rilasciata dal Segretario Generale al suo arrivo a Roma in occasione del Forum Economico Arabo-Italiano (Arab Italian Business Forum o AIBF25).Sempre come riporta il sito della Lega araba, Aboul Gheit ha aggiunto che "a posizione araba non scende a compromessi sul tema dello spostamento dei palestinesi dalle loro terre, sia a Gaza che in Cisgiordania. L'allineamento arabo a sostegno delle posizioni di Egitto e Giordania è chiaro e inequivocabile. Le proposte, vecchie e rinnovate, di spostare i proprietari della terra dalle loro terre sono respinte e inutili da discutere". Aboul-Gheit ha concluso affermando che "la fermezza della posizione egiziana e giordana, insieme alla resilienza leggendaria del popolo palestinese sulla sua terra e al sostegno arabo al rifiuto dello spostamento, faranno fallire tutti i piani volti a liquidare la Causa". (ANSAmed).

