GINEVRA - Le Nazioni Unite hanno condannato l'uso di "metodi di guerra" e "l'uso illegale della forza letale" da parte di Israele a Jenin, in Cisgiordania. "Le micidiali operazioni israeliane degli ultimi giorni sollevano serie preoccupazioni sull'uso non necessario o sproporzionato della forza", ha dichiarato Thameen Al-Kheetan, portavoce dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani a Ginevra.





