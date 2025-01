Libano, ministro esteri saudita a Beirut incontra Aoun e Salam

(ANSAmed) - ROMA, 23 GEN - Il ministro degli esteri saudita, Faysal ben Farhan, ha cominciato la sua attesa visita in Libano e ha oggi in programma incontri con il Presidente della Repubblica libanese, Joseph Aoun, e il premier designato, Nawaf Salam.I media locali affermano che questa visita rappresenta un significativo passo avanti nei rapporti tra Libano e Arabia Saudita, dopo 15 anni di relativa assenza saudita dal Paese dei Cedri.Con l'arrivo del diplomatico saudita, riferiscono i media di Beirut, Riad si mostra pronta a sostenere il Libano, a condizione che venga avviato un concreto processo di riforme.In tal senso, come alcuni resoconti di stampa affermano oggi, l'Arabia Saudita prevede di depositare fino a 2 miliardi di dollari nelle casse della Banca del Libano per stabilizzare finanziariamente il Paese, dal 2019 travolto dalla peggiore crisi economica della sua storia.Questi fondi - proseguono le indiscrezioni di stampa - anticiperanno la creazione di un Fondo dei Paesi del Golfo per il Libano, "garantendo trasparenza" attraverso un "meccanismo di spesa ben definito".L'arrivo di Ben Farhan a Beirut si inserisce in un contesto politico libanese e regionale in trasformazione, con l'indebolimento dell'influenza iraniana e il ritorno in auge della politica saudita nella vicina Siria e in tutta la regione.(ANSAmed).

