(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 GEN - Hamas esorta i palestinesi in Cisgiordania a intensificare i combattimenti contro Israele in risposta all'offensiva militare dell'Idf nella città di Jenin.Lo riferisce Hamas in una nota.Anche ieri sera l'organizzazione fondamentalista ha lanciato un appello "all'escalation in Cisgiordania in tutte le sue forme per far fronte al terrorismo dei coloni e di Israele".(ANSAmed).

