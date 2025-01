Tajani in Israele, 'Italia costruttrice di eventi positivi'

TEL AVIV - "Sono in Israele, avrò incontri importanti sia qui che in Palestina per sostenere la pace. L'Italia vuole essere costruttrice di eventi positivi, anche dal punto di vista della ricostruzione organizzando il nostro progetto Food for Gaza. Dobbiamo guardare al domani di Gaza perchè questa tregua ancora debole si possa rinforzare e avere una stabilità nell'intero Medio Oriente". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al suo arrivo in Israele, dove ha in programma un incontro con il suo omologo Gideo Sa'ar.



(ANSAmed).





