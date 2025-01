Tajani, 'da Usa chiesti 200 carabinieri per formare la polizia dell'Anp'

ROMA - Gli Stati Uniti ci hanno chiesto "200 carabinieri per formare la polizia dell'Autorità nazionale palestinese. I carabinieri stanno già formando da anni la polizia dell'Anp, ma ci hanno chiesto un numero maggiore". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Skytg24.



"Siamo disposti a inviare i nostri militari" per un'eventuale "missione internazionale che contribuisca alla stabilità della Palestina che dovrà essere inevitabilmente a guida araba", ha ribadito il ministro.



"Siamo in grado di dare un contributo importante alla costruzione del futuro della Palestina perché siamo ben visti sia dai palestinesi che dagli israeliani", ha concluso.





