Madrid conferma il sequestro di un cittadino spagnolo nel sud Algeria

MADRID - Il ministero degli Esteri iberico ha confermato che un cittadino spagnolo è stato sequestrato nel sud dell'Algeria e che lavora per chiarire il movente del rapimento e ottenerne la liberazione. "Varie fonti affidabili confermano che un cittadino spagnolo si trova attualmente trattenuto contro la sua volontà in nord Africa. Il governo lavora attivamente per chiarire tutti gli aspetti e arrivare a una soluzione", informano fonti del ministero degli Esteri riprese da Europa Press.



Fonti a conoscenza del caso, citate ieri da media iberici, avevano inizialmente parlato di una donna come possibile vittima del sequestro. Mentre il governo ha oggi confermato che si tratta di un uomo di nazionalità spagnola. L'indagine punta a determinare dove sia stato portato l'ostaggio e se dietro il rapimento ci sia un gruppo di jihadisti che opera nell'area, probabilmente lo Stato islamico Sahel, già Stato Islamico nel Grande Sahara (Isgs), secondo fonti al corrente dell'inchiesta citate da Europa Press.





