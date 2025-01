Tajani, 'Tunisia un Paese sicuro per rimpatrio dei migranti'

(ANSAmed) - ROMA, 16 GEN - "Uno può anche non essere d'accordo" con chi ritiene la Tunisia un Paese non sicuro per i rimpatri dei migranti. "Noi consideriamo la Tunisia un Paese sicuro e amico, contribuiamo alla sua crescita e non vediamo eccessivi pericoli per i tunisini. Lo consideriamo un Paese sicuro col quale lavoriamo per dare un contributo importante nel contrasto all'immigrazione irregolare e contro la tratta di esseri umani". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo l'incontro con l'omologo tunisino Mohamed Ali Nafti alla Farnesina. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA