Hamas, 'impegnati a rispettare l'accordo di tregua'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 GEN - Un membro dell'ufficio politico di Hamas, Izzat al-Rashak, facendo riferimento all'annuncio dell'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui l'organizzazione terroristica "ritorna sui propri accordi", ha affermato che "Hamas è impegnata a rispettare l'accordo".Un altro responsabile di Hamas, Sami Abu Zuhri, ha definito infondate le accuse israeliane secondo cui il gruppo militante palestinese starebbe facendo marcia indietro sugli elementi dell'accordo di cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi annunciato ieri per Gaza. "Non c'è alcuna base per le affermazioni di Netanyahu sul presunto arretramento del movimento rispetto ai termini dell'accordo di cessate il fuoco," ha dichiarato Abu Zuhri all'Afp. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA