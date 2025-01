Ultrafalco Smotrich, 'incerto su sostegno a accordo Gaza'

(ANSAmed) - ROMA, 15 GEN - Il ministro dell'ultradestra israeliano Bezalel Smotrich ha dichiarato di essere ancora indeciso se sostenere o meno il nascente accordo per il cessate il fuoco con Hamas. Dopo diverse consultazioni, anche con il Primo Ministro Benyamin Netanyahu, il ministro delle Finanze in una dichiarazione video, citata dal Times of Israel, ma che "siamo in un momento cruciale e fatidico per la sicurezza, il futuro e l'esistenza dello Stato di Israele".Smotrich non indica come intende votare, affermando che la sua unica priorità è "come raggiungere pienamente gli obiettivi della guerra, la vittoria totale, la completa distruzione militare e civile di Hamas e il ritorno a casa degli ostaggi"."Non mi fermerò e non resterò in silenzio finché non avremo raggiunto questi obiettivi", ha dichiarato.Smotrich si è già opposto in precedenza a proposte simili.Ieri, il collega leader dell'estrema destra Itamar Ben Gvir lo ha invitato a unirsi a lui per respingere l'accordo e abbandonare il governo se dovesse andare in porto, ricorda il giornale israeliano. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA