Siria: Erdogan chiede nuovamente il disarmo alle forze curde

(ANSAmed) - ISTANBUL, 15 GEN - "Se non abbandonano le armi, non saranno in grado di salvarsi". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, rivolgendosi alle forze curde siriane Ypg, ritenute terroriste da Ankara, mentre da settimane la Turchia minaccia un'operazione militare oltre confine. "Un terzo del territorio (della Siria) è occupato dall'organizzazione terroristica Ypg, sfruttano anche le risorse siriane", ha detto Erdogan durante un intervento al gruppo parlamentare del suo partito Akp ad Ankara, trasmesso dalla tv di Stato Trt. Ankara sostiene "soluzioni per tutti i problemi dei nostri fratelli curdi, esattamente come per gli altri gruppi della Siria, siamo garanti dei curdi", ha aggiunto il presidente turco. (ANSAmed).

