'Rilascio detenuti palestinesi in 6 tranche, prima fase accordo'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 GEN - Secondo Thaer Shreiteh, portavoce dell'Autorità per i detenuti palestinesi, l'accordo tra Hamas e Israele prevede che il rilascio di detenuti in cambio degli ostaggi avverrà in sei tranche nella prima fase dell'intesa. Lo riferisce la Cnn. I primi cinque gruppi saranno composti da 100-120 detenuti palestinesi in cambio di tre ostaggi, mentre il sesto gruppo sarà il più numeroso e conterà più di tre ostaggi, ha affermato Shreiteh. Il sesto gruppo comprenderà prigionieri palestinesi che erano stati rilasciati nello scambio con Gilad Shalit nel 2011, alcuni di loro sono stati nuovamente arrestati da Israele dopo il loro rilascio e stanno scontando l'ergastolo. Secondo la Commissione per gli affari dei detenuti palestinesi, a gennaio 2025 i prigionieri palestinesi sono più di 10.400. (ANSAmed).

