Media, 'rilascio di 3 ostaggi inizierà domenica prossima'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 GEN - La prima fase dell'accordo tra Hamas e Israele inizierà domenica con la liberazione di tre ostaggi israeliani, lo riferiscono fonti a Channel 12.

I media israeliani pubblicano gli step del rilascio degli ostaggi: il primo giorno verranno rilasciati 3 ostaggi (donne civili e bambini); il settimo giorno 4 ostaggi; il 14mo altri tre con priorità alle donne; il 21mo altri 3 rapiti; il 28mo altri tre; il 35mo altri 3. Nell'ultima settimana dell'accordo è prevista la liberazione di altri 14 rapiti. La prima fase durerà 42 giorni. In totale verranno rilasciati 33 rapiti, la maggior parte vivi: bambini, donne, soldati, ultracinquantenni, uomini malati e feriti. In cambio Hamas ottiene: 1.000 detenuti condannati per terrorismo verranno rilasciati dalle carceri. Quelli che sono accusati di omicidi saranno rilasciati a Gaza, in Qatar o in Turchia.

Nella prima fase i detenuti palestinesi appartenenti alla Nukhba (forze speciali di Hamas) non verranno rilasciati.

L’Idf si ritirerà dall’asse Netzerimi che divide in due la Striscia di Gaza. Gli aiuti umanitari saranno aumentati a 600 camion al giorno. I residenti nel nord della Striscia potranno tornare alle loro case dal 22mo giorno della tregua. Successivamente la maggior parte delle forze dell’Idf si ritirerà dall’asse Filadelfia.





