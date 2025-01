Media, l'Italia ha rassicurato Sa'ar che non arresterà Netanyahu

(ANSAmed) - ROMA, 15 GEN - L'Italia ha rassicurato i funzionari israeliani che il primo ministro Benyamin Netanyahu non verrà arrestato in base al mandato della Cpi qualora dovesse visitare il Paese. Lo scrivono il Times of Israel e Haaretz citando fonti a conoscenza dei colloqui. Ieri il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar, in visita a Roma, avrebbe sollevato la questione durante gli incontri avvenuti con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Giustizia Carlo Nordio.Secondo la fonte del Times of Israel, i ministri hanno assicurato a Sa'ar che il governo italiano ha ricevuto una consulenza legale secondo cui i capi di Stato, ai quali viene equiparato Netanyahu, godono dell'immunità durante le visite in Italia, in base alla Convenzione di Vienna. (ANSAmed).

