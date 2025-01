Anp, 'inaccettabile che qualcuno amministri Gaza tranne noi'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 GEN - Il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese Mohammad Mustafa, durante la sua visita in Norvegia, ha affermato che "non sarà accettabile" che in futuro la Striscia di Gaza venga amministrata da nessun'altra entità diversa dall'Anp. La Norvegia è uno dei tre Paesi europei che hanno formalmente riconosciuto lo Stato palestinese a maggio. "Mentre aspettiamo il cessate il fuoco, è importante sottolineare che non sarà accettabile che nessuna entità governi la Striscia di Gaza se non la legittima leadership palestinese e il governo dello Stato di Palestina", ha detto Mustafa, aggiungendo che "qualsiasi tentativo di consolidare la separazione tra la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, o di creare entità transitorie, sarà respinto". (ANSAmed).

