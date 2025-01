Tajani, 'congratulazioni ad Aoun, un amico dell'Italia'

(ANSAmed) - ROMA, 09 GEN - "Congratulazioni al generale Joseph Aoun eletto capo dello Stato libanese. Un amico dell'Italia, sarà un'autorevole guida per un Paese importante e cruciale come il Libano. Una figura chiave per la pace in Medio Oriente". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. (ANSAmed).

