Neopresidente libanese, subito consultazioni per il governo

(ANSAmed) - ROMA, 09 GEN - "Lancerò rapidamente le mie consultazioni per la formazione di un governo. Con Parlamento e governo raddrizzeremo l'amministrazione per ridare prestigio allo Stato e mettere in piedi un'amministrazione moderna ed efficiente". Così il neopresidente del Libano Joseph Aoun nel discorso dopo l'elezione, come riporta L'Orient Le Jour.(ANSAmed).

