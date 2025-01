Media, il leader siriano Jolani vedrà Erdogan in Turchia

ISTANBUL - Il nuovo leader della Siria, Ahmed al-Sharaa, nome di battaglia Abu Mohamed Jolani, ha in programma di recarsi in Turchia per incontrare il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, nel suo primo viaggio all'estero da quando è caduto il regime del presidente siriano Bashar al-Assad. Lo riferisce il quotidiano turco Yeni Safak senza specificare la data della visita e dichiarando che al-Sharaa avrebbe dovuto recarsi ad Ankara già nei giorni scorsi ma il viaggio è stato rimandato.





