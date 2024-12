Saied, 'lavoro giorno e notte' per le aspirazioni dei tunisini

TUNISI - Il presidente tunisino, Kaïs Saïed, nel ricevere a Palazzo di Cartagine il capo del governo, Kamel Maddouri, ha sottolineato l'importanza di dare priorità ai testi economici e sociali nei disegni e nei decreti legge. Lo rende noto la presidenza tunisina in un comunicato e in un video nel quale lo stesso Saied ha annunciato di essersi recato discretamente, senza fotografi, il 29 dicembre, in un quartiere popolare della capitale, per "valutare la situazione generale e, più in particolare, le condizioni ambientali", dopo aver esaminato vari provvedimenti.



"Il lavoro continua e l'obiettivo è produrre risultati concreti e non cercare i riflettori o le telecamere", ha detto il presidente che ha colto l'occasione per denunciare l'inutile "eccesso" di funzionari pubblici e l'ipertrofia delle istituzioni, alcune delle quali sono poco efficaci e la maggior parte delle quali è gestita da "forze retrograde". Saied ha poi inviato un messaggio ai tunisini e al mondo, insistendo sul fatto che lo Stato è gestito dalle leggi e dalle istituzioni, e non dalle pagine dei social media. "Il popolo tunisino ha dato prova della sua maturità facendo cadere queste pagine come foglie morte in autunno. Queste pagine non possono più nascondere i loro abusi, che ora vengono denunciati in pieno giorno", ha dichiarato. Il presidente ha concluso affermando che "lavora giorno e notte per soddisfare le aspirazioni dei tunisini in termini di libertà, dignità e giustizia sociale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA