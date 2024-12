Iran, 'nessuna interferenza nello Yemen e nel Mar Rosso'

TEHERAN - L'Iran nega le accuse "infondate e politicamente motivate" lanciate da Stati Uniti e Regno Unito durante la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu di ieri, secondo cui Teheran viola l'embargo sulle armi e alimenta il conflitto nello Yemen e nel Mar Rosso: lo ha detto ieri sera l'ambasciatore iraniano all'Onu, Saeed Iravani.



"Non è l'Iran, ma il bellicoso regime di Israele che ha perseguito incessantemente una politica di provocazione e destabilizzazione, che rappresenta una grave minaccia per la pace e la sicurezza nella regione e oltre", ha aggiunto Iravani, secondo la tv di Stato. "L'Iran condanna fermamente gli attacchi di Israele contro la sovranità e l'integrità territoriale dello Yemen ed esorta le Nazioni Unite ad agire con decisione per ritenere Israele responsabile di queste gravi violazioni del diritto internazionale", ha sottolineato.





