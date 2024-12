Londra vieta ingresso ad Asma al-Assad per cure contro il cancro

(ANSAmed) - ROMA, 30 DIC - Le autorità britanniche hanno impedito ad Asma al-Assad, moglie del deposto presidente siriano Bashar al-Assad, di entrare nel Regno Unito per motivi di salute in quanto il suo passaporto non è valido. Lo rivelano fonti del governo britannico al Times. Non è chiaro se il documento di viaggio della donna, nata a Londra, sia scaduto o se sia stato attivamente bloccato.Secondo le fonti del giornale, poiché il passaporto dell'ex first lady siriana in esilio, gravemente malata, non è valido e il governo non le permetterà di rientrare per motivi di salute, Assad non potrà ricevere cure mediche nel Regno Unito.All'inizio del mese, il Telegraph riferì che Assad ha il 50% di possibilità di sopravvivere dopo che una forma aggressiva di cancro al sangue si è ripresentata in seguito al trattamento della malattia. L'ex first lady siriana, a cui è stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta nel maggio di quest'anno, è completamente isolata a Mosca mentre si sottopone al trattamento per il cancro aggressivo. Secondo il Times, a gestire le cure nella capitale russa sarebbe il padre cardiologo, che pare abbia lasciato la sua casa di Londra insieme alla moglie per assistere Asma. (ANSAmed).

