Tajani, delegazione italiana incontra la leadership siriana

PRISTINA - Una delegazione italiana sta incontrando la nuova leadership siriana a Damasco. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Credo che l'incontro sia in corso, è confermata questa missione di diplomatici perché vogliamo essere parte attiva della riunificazione della situazione della Siria, della pacificazione e della stabilizzazione. Ci auguriamo che il nuovo sistema sia rispettoso delle minoranze, in modo particolare delle minoranze cristiane, per noi questa è una priorità e una condizione fondamentale per procedere anche poi in futuro alla revoca delle sanzioni", ha aggiunto a margine della sua visita in Kosovo.





