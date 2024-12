(ANSAmed) - TEHERAN, 23 DIC - L'Iran non ha "nessun contatto diretto" con i nuovi leader siriani. Lo fanno sapere fonti ministeriali iraniane.Il Ministero degli Esteri iraniano afferma che la Siria non deve diventare un "paradiso per il terrorismo".Il portavoce del ministero Esmail Baghaei ha dichiarato oggi che Teheran ha sempre sostenuto la sovranità della Siria e continuerà a farlo; questa, ha aggiunto, è una posizione di principio del Paese, così come il sostegno all'integrità territoriale della Siria. (ANSAmed).

