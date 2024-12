Algeria, campagna social per sostenere la stabilità del Paese

ALGERI - In Algeria attivisti, politici, associazioni, cittadini e persino giornalisti hanno avviato una campagna sui social promuovendo l'hashtag "rani maa bladi" (Io sto con il mio Paese), che punta a sostenere la stabilità e a respingere quelli che vengono definiti "tentativi regionali di destabilizzazione".



La mobilitazione arriva in risposta ad un'iniziativa analoga lanciata da alcuni dissidenti algerini all'estero con l'hashtag "Manich Radi" (Io non sono soddisfatto), che chiede un cambiamento politico.



Nel giro di poche ore, l'hashtag lanciato in Algeria è diventato trend su X (ex Twitter) e Facebook, come ha notato il sito web in lingua francese Tsa (Tout Sur l'Algérie).



Sempre secondo Tsa, l'hashtag proveniente dall'estero è stato in realtà lanciato da marocchini con il sostegno del loro nuovo alleato israeliano, utilizzando account e pagine false attribuite ad algerini. Lo scontro tra le due iniziative ha portato ad animare il dibattito politico pubblico nel Paese nordafricano. Al momento non ci sono stati commenti ufficiali da parte delle autorità algerine, che di solito prendono sul serio i dibattiti sui social media, soprattutto quelli che adottano un discorso critico nei confronti del governo e delle sue politiche.





