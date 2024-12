L'Ue determinata a proseguire il dialogo con la Tunisia

TUNISI - La commissaria europea per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, ha elogiato il ruolo centrale della Tunisia nel garantire sicurezza e stabilità nella regione del Mediterraneo durante una telefonata con il ministro tunisino degli Esteri, Mohamed Ali Nafti.



Secondo quanto riporta una nota del dicastero tunisino, Šuica ha espresso la sua determinazione a continuare il dialogo al fine di cogliere tutte le opportunità disponibili per rafforzare il partenariato tunisino-europeo, in particolare nei settori dello sviluppo sostenibile, delle migrazioni e delle energie rinnovabili. La commissaria Ue ha anche "ribadito l'impegno dell'Unione europea a rafforzare la cooperazione con la Tunisia come partner strategico e privilegiato".



Da parte sua, Nafti ha sottolineato l'importanza che la Tunisia attribuisce alla cooperazione con il suo partner europeo, basata su un approccio di rispetto reciproco e uguaglianza, ribadendo l'impegno della Tunisia per un processo di transizione democratica irreversibile basato sulle scelte sovrane del popolo tunisino. Il ministro ha assicurato che questo approccio creerà condizioni favorevoli per lo svolgimento del Consiglio di associazione nel 2025, che segnerà il 30mo anniversario dell'accordo di associazione tra la Tunisia e l'Unione europea e sarà oggetto di una valutazione obiettiva.





