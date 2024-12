Jolani, 'uno Stato islamico in Siria? Deciderà il popolo'

(ANSAmed) - ROMA, 20 DIC - Il capo dei ribelli che hanno deposto Assad, al-Jolani, afferma in un'intervista al Tg1 che "sarà il popolo siriano a decidere del suo futuro", rispondendo a una domanda sulla possibilità di creare "uno Stato islamico" in Siria. "Innanzitutto è una scelta del popolo come deve essere lo Stato. Una scelta del popolo e assolutamente non di Paesi stranieri. Ogni popolo è libero di decidere del suo Stato", ha detto Jolani."Ora noi siamo ancora in una fase di passaggio dei poteri, poi passeremo a una seconda fase che riguarderà il Congresso nazionale generale - spiega ancora Jolani al Tg1 -. Nell'ambito del Congresso verranno create delle commissioni costituzionali con degli esperti che decideranno la giurisdizione del Paese e che forma avrà lo Stato. Dopodiché sarà sottoposto al giudizio del popolo. In seguito la Siria farà in modo che vengano garantite le condizioni per procedere a elezioni politiche".(ANSAmed).

