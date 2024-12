Jolani, 'sfiniti dalla guerra, non minacciamo l'Occidente'

ROMA - La Siria è "sfinita" dalla guerra" e "non è una minaccia" ai suoi Paesi vicini o all'Occidente: lo ha dichiarato il leader siriano in pectore, il capo della milizia vincitrice Hts, Abu Mohammad al-Jolani, in un'intervista rilasciata alla Bbc che apre il sito dell'emittente britannica.



In essa al-Jolani (vero nome, Ahmed al-Sharaa) torna a chiedere la fine delle sanzioni imposte a Damasco. "Ora, dopo tutto quello che è successo, le sanzioni devono essere tolte, perché erano fatte per colpire il vecchio regime. La vittima e il carnefice non dovrebbero ricevere lo stesso trattamento", ha detto il leader siriano.



Nell'intervista alla Bbc al-Jolani ha ribadito che la milizia da lui comandata, Hayat Tahrir al-Sham (Hts), dovrebbe essere cancellata dalla lista delle organizzazioni terroristiche da parte di Onu, Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito, che la inserirono quando l'allora al-Nusra era una 'scheggia' di Al Qaida, con la quale ruppe nel 2016. Hts, ha detto il leader, non è mai stata un'organizzazione terroristica: non ha mai colpito civili o aree abitate da civili ed è stata vittima del regime di Bashar al Assad. Ha negato di voler fare come i Talebani, "perché la Siria è molto diversa dall'Afghanistan e ha tradizioni diverse".



In Siria sarà una commissione di esperti di diritto a scrivere la futura Costituzione, ha annunciato al-Jolani.



Alla Bbc ha detto di credere nell'istruzione femminile: nella provincia di Idlib, la roccaforte da dove è partita la 'marcia trionfale' che ha portato in pochi giorni i miliziani a Damasco, "abbiamo avuto università da più di otto anni. Credo che la percentuale delle donne che le frequentano sia di oltre il 60%".



Alla domanda su un'eventuale proibizione dell'alcol, al Jolani ha risposto: "Ci sono diverse cose delle quali semplicemente non posso parlare perché si tratta di faccende legali".



Per tutta l'intervista, il leader, dismessa la tuta militare, era vestito in giacca scura e camicia celeste e ha cercato, con toni calmi e concilianti, di rassicurare quanti non si fidano di lui e dei suoi e di convincere della sincerità della sua annunciata rottura con il passato jihadista e qaedista, scrive Bbc.

