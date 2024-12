(ANSAmed) - ROMA, 19 DIC - Israele afferma che un rapporto di Human Rights Watch che lo accusa di aver commesso "atti di genocidio" nella Striscia di Gaza limitando l'accesso all'acqua per i civili è "pieno di bugie". Lo scrive Times of Israel."Human Rights Watch sta ancora una volta diffondendo le sue accuse di sangue per promuovere la sua propaganda anti-Israele... Questo rapporto è pieno di bugie che sono spaventose anche rispetto ai già bassi standard di Hrw", afferma il ministero degli Esteri israeliano in una dichiarazione.(ANSAmed).

