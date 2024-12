Onu, il processo politico in Siria sia inclusivo

NEW YORK - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu chiede un processo politico "inclusivo e guidato dai siriani" dopo la caduta di Bashar al-Assad. E' quanto si legge in una nota, dove si sottolinea che è necessario consentire ai siriani di determinare il "loro futuro". Il Consiglio di sicurezza dell'Onu chiede anche alla Siria e ai Paesi vicini di evitare qualsiasi azione che possa mettere a rischio la stabilità regionale.



I membri del Consiglio di sicurezza ribadiscono quindi "l'obbligo di rispettare i diritti umani e la legge umanitaria internazionale in tutte le circostanze, incluso il consentire e facilitare l'accesso umanitario", prosegue la nota, nella quale si mette in evidenza l'importanza di "combattere il terrorismo in Siria" e si riafferma l'impegno alla "sovranità, all'indipendenza e all'unità e sovranità territoriale della Siria".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA