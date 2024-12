(ANSAmed) - ROMA, 17 DIC - Alti funzionari statunitensi affermano che la Turchia e le milizie sue alleate stanno rafforzando le loro forze lungo il confine con la Siria, sollevando l'allarme sul fatto che Ankara si stia preparando per un'incursione su larga scala nel territorio controllato dai curdi siriani sostenuti dagli americani. Lo scrive il Wall Street Journal.Le forze includono miliziani e commando turchi in uniforme e artiglieria in gran numero, concentrati nei pressi di Kobane, una città a maggioranza curda in Siria, al confine settentrionale con la Turchia, hanno affermato i funzionari.Un'operazione transfrontaliera turca potrebbe essere imminente, ha affermato uno dei funzionari statunitensi. (ANSAmed).

