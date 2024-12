(ANSAmed) - ROMA, 17 DIC - Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, afferma che Israele continuerà a governare militarmente Gaza dopo la guerra. Lo riporta il Times of Israel."Una volta sconfitto il potere militare e il potere dominante di Hamas a Gaza, Israele controllerà la sicurezza a Gaza con piena libertà di agire, proprio come in Giudea e Samaria", afferma, riferendosi alla Cisgiordania."Non permetteremo alcuna attività terroristica contro le comunità israeliane e i cittadini di Gaza. Non permetteremo un ritorno alla realtà precedente al 7 ottobre". (ANSAmed).

