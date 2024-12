(ANSAmed) - ISTANBUL, 16 DIC - "Condanniamo fermamente la decisione di Israele di espandere gli insediamenti illegali sulle alture del Golan, che occupa dal 1967". Lo afferma il ministero degli Esteri turco in una nota, parlando di "una nuova fase nell'obiettivo di Israele di espandere i propri confini attraverso l'occupazione".Ribadendo la condanna per l'incursione israeliana in Siria e gli attacchi aerei, Ankara ha chiesto azioni alla comunità internazionale per fermare "le misure illegali del governo (di Benjamin) Netanyahu" affermando che "le azioni in corso di Israele compromettono seriamente gli sforzi per portare pace e stabilità in Siria". (ANSAmed).

