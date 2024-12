Tajani, 'tregua a Gaza, il 2025 sia finalmente un anno di pace'

(ANSAmed) - ROMA, 16 DIC - "Il 2025 deve essere finalmente un anno di pace. In Medio Oriente, lavoriamo per la de-escalation, il cessate il fuoco e il rilancio del processo politico". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina. "Lavoriamo per rilanciare il processo politico per arrivare a due Stati in grado di convivere in pace e sicurezza e siamo pronti a fare la nostra parte per la ricostruzione, anche in una missione Onu a guida araba", ha sottolineato Tajani."La popolazione di Gaza continua a soffrire. Mentre lavoriamo per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi, siamo in prima linea nell'assistenza alla popolazione", ha poi aggiunto Tajani, ricordando l'impegno italiano con il progetto Food for Gaza. "Abbiamo messo in moto una gara di solidarietà tra istituzioni, organizzazioni della società civile, imprese, agenzie delle Nazioni Unite del polo di Roma. E grazie al loro generoso impegno, abbiamo portato tanti aiuti alimentari e sanitari nella Striscia. Inoltre abbiamo anche donato al Programma Alimentare Mondiale 15 camion destinati a occuparsi della distribuzione degli aiuti dentro Gaza, dove resteranno", ha aggiunto il titolare della Farnesina. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA