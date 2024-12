Tajani, preoccupa la Siria, premere per una transizione pacifica

(ANSAmed) - ROMA, 16 DIC - "È molto forte ora la preoccupazione anche per la Siria. La caduta del regime è una svolta storica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina, ricordando che abbiamo "inviato un capo missione per essere vicini alla popolazione". Il ministro ha reso noto che oggi parlerà della situazione in Siria con i colleghi del Quint in una nuova videoconferenza che segue quella del G7 presieduta venerdì dalla premier Meloni.L'auspicio - ha sottolineato Tajani - è che "la transizione continui su un binario pacifico, senza violenze e salvaguardando i diritti delle minoranze, a partire da quella cristiana". In questo quadro, "lavoriamo con l'Onu e i nostri partner per un Paese unito, che non deve cadere preda dell'estremismo".(ANSAmed).

