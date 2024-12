Assad ricompare, 'la Siria è ormai in mano ai terroristi"

(ANSAmed) - ROMA, 16 DIC - L'ex presidente siriano Bashar al Assad ha affermato che la sua evacuazione da Damasco in Russia non è stata "premeditata" e che è stata invece richiesta da Mosca.In un comunicato, al Assad afferma inoltre che ormai la Siria è "in mano ai terroristi". L'ex presidente afferma inoltre di non aver mai preso in considerazione l'idea di dimettersi o di fuggire dalla Siria spiegando, In una dichiarazione sul canale Telegram della presidenza, di essere stato evacuato in Russia dalla base russa di Hmeimim in Siria la sera dell'8 dicembre, dopo aver lasciato Damasco quella mattina mentre i combattenti dell'opposizione si avvicinavano. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA