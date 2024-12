Wsj, sì di Hamas per prima volta Idf a Gaza durante tregua

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 DIC - Hamas ha comunicato per la prima volta ai mediatori che accetterà di consentire alle forze israeliane di rimanere temporaneamente a Gaza dopo l'entrata in vigore di un accordo di cessate il fuoco. Lo riferisce il Wall Street Journal. Secondo il report, l'organizzazione jihadista ha inoltre fornito ai mediatori un elenco degli ostaggi, tra cui cittadini statunitensi, che rilascerebbe: fino a 30 prigionieri durante un periodo di cessate il fuoco di 60 giorni, in cambio della liberazione da parte di Israele di detenuti palestinesi e dell'ingresso di maggiori aiuti umanitari a Gaza, hanno riferito i mediatori. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA