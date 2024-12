Turchia, 'determinati a combattere i terroristi in Siria'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 12 DIC - "Sottolineiamo ancora una volta che non permetteremo ad elementi terroristici di trarre vantaggio dall'incertezza nella regione e di prendere di mira la sovranità e l'integrità territoriale della Siria e che la nostra posizione è chiara e determinata nella lotta contro le organizzazioni terroristiche". Lo ha affermato il ministero della Difesa di Ankara, come riferisce la tv di Stato Trt., mentre la Turchia ritiene terroriste le forze curde siriane dello Ypg a causa della vicinanza con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), da 40 anni coinvolto in un conflitto con l'Esercito turco.Le milizie curde sono state sostenute dagli Usa in funzione anti Isis e tra questa sera e domani è in programma una visita del Segretario di Stato americano, Antony Blinken, in Turchia per parlare con l'omologo turco, Hakan Fidan.Nel comunicato, il ministero della Difesa di Ankara ha anche ribadito la condanna contro l'incursione militare israeliana in Siria, definendola "un'occupazione che darà beneficio anche a gruppi terroristici". (ANSAmed).

