Spagna, 'il diritto all'asilo è un pilastro dell'Ue'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 12 DIC - "Per la Spagna il diritto all'asilo è essenziale, è un pilastro fondamentale della democrazia e dei valori dell'Unione Europea". Lo ha detto il ministro degli Interni spagnoli Fernando Grande-Marlaska Gómez, commentando la comunicazione di ieri della Commissione europea sulla strumentalizzazione delle migrazione da parte di Russia e Bielorussia, sottolineando che ora andrà esaminata "con calma"."Sulla Siria siamo in una situazione prematura, non dobbiamo prendere nessuna misura che possa mettere in dubbio il diritto ad avere la protezione internazionale e peraltro è un diritto individuale di ciascuna persona, va ricordato", dice. (ANSAmed).

